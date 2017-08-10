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    В Баку автомобиль сбил пешехода - ФОТО

    Факт расследуется© "Report"

    Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ В Баку произошло ДТП, в результате которого пострадал один человек.

    Как сообщает Report, инцидент произошел в Бинагадинском районе, в поселке Расулзаде на проспекте Азадлыг.

    Автомобиль марки "ВАЗ-2106" с государственным номерным знаком 90-OC-916 под управлением Новрузова Шукюра Магеррам оглу сбил пешехода 28-30 лет, личность которого пока не установлена. В результате пешеход пострадал и был госпитализирован.

    Факт расследуется.

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