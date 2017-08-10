В Баку автомобиль сбил пешехода - ФОТО

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Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ В Баку произошло ДТП, в результате которого пострадал один человек.

Как сообщает Report, инцидент произошел в Бинагадинском районе, в поселке Расулзаде на проспекте Азадлыг.

Автомобиль марки "ВАЗ-2106" с государственным номерным знаком 90-OC-916 под управлением Новрузова Шукюра Магеррам оглу сбил пешехода 28-30 лет, личность которого пока не установлена. В результате пешеход пострадал и был госпитализирован.

Факт расследуется.