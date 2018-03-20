В Баку автомобиль сбил пенсионера

Баку. 20 марта. REPORT.AZ/ На территории Сабунчинского района Баку автомобиль сбил пенсионера.

Как передает Report, инцидент произошел в тот момент, когда Тагиев Натиг Серхад оглу, 1961-го года рождения хотел перейти дорогу.

Виновником дорожно – транспортного происшествия стал водитель автомобиля марки Mercedes. Он доставил пострадавшего в Клинический Медицинский Центр № 3.

В Сабунчинском Районном Отделении Полиции ведется расследование по факту.