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    В Баку автомобиль сбил девушку

    © Report

    Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ В Баку автомобиль сбил девушку, работающую в магазине.

    Как передает Report, дорожно-транспортное происшествие произошло в поселке Бакиханова Сабунчинского района.

    Автомобиль марки Lexus сбил Зейналову Хадиджу, когда та пыталась перейти дорогу. 

    Сообщается, что Х.Зейналова возвращалась домой с маркета, в котором работает продавщицей. При помощи водителя раненая была доставлена в одну из частных клиник. Врачи клиники оценивают ее состояние как средней тяжести.

    Сабунчинское РУП проинформировано о происшествии.

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