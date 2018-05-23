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Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ В Баку автомобиль сбил девушку, работающую в магазине.
Как передает Report, дорожно-транспортное происшествие произошло в поселке Бакиханова Сабунчинского района.
Автомобиль марки Lexus сбил Зейналову Хадиджу, когда та пыталась перейти дорогу.
Сообщается, что Х.Зейналова возвращалась домой с маркета, в котором работает продавщицей. При помощи водителя раненая была доставлена в одну из частных клиник. Врачи клиники оценивают ее состояние как средней тяжести.
Сабунчинское РУП проинформировано о происшествии.
Nurlan RafiqoğluАвтор новости
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