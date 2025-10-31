В Баку автомобиль насмерть сбил женщину
Происшествия
- 31 октября, 2025
- 09:34
В Баку близ Площади государственного флага зафиксировано дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом.
Как сообщает Report, Мехдизаде Сейфулла Юсиф оглу (2002 г.р.) на автомобиле марки Hyundai Elantra сбил пешехода Ахундову Владу Владиславовну (1988 г.р.).
От полученных травм женщина скончалась на месте ДТП.
По факту в Сабаильском РУП возбуждено уголовное дело.
