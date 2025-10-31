Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Происшествия
    • 31 октября, 2025
    • 09:34
    В Баку автомобиль насмерть сбил женщину

    В Баку близ Площади государственного флага зафиксировано дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом.

    Как сообщает Report, Мехдизаде Сейфулла Юсиф оглу (2002 г.р.) на автомобиле марки Hyundai Elantra сбил пешехода Ахундову Владу Владиславовну (1988 г.р.).

    От полученных травм женщина скончалась на месте ДТП.

    По факту в Сабаильском РУП возбуждено уголовное дело.

    Bakıda avtomobil qadını vuraraq öldürüb

