    Bakıda avtomobil qadını vuraraq öldürüb

    Hadisə
    • 31 oktyabr, 2025
    • 09:16
    Paytaxtda Dövlət Bayrağı Meydanı yaxınlığında piyadanın ölümü ilə nəticələnən yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

    "Report" xəbər verir ki, 2002-ci təvəllüdlü Mehdizadə Seyfulla Yusif oğlu idarə etdiyi "Hyundai Elantra" markalı avtomobillə piyada - 1988-ci il təvəllüdlü Axundova Vlada Vladislavovnanı vurub.

    Qadın aldığı xəsarətlər nəticəsində hadisə yerində ölüb.

    Faktla bağlı Səbail rayon polis idarəsinin İstintaq şöbəsində cinayət işi başlanıb.

    Piyada vurulması yol-nəqliyyat hadisəsi Piyada ölümü

