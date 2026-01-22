В Баку автомобиль насмерть сбил мотоциклиста

В Баку автомобиль столкнулся с мотоциклом.

Как сообщает Report, автомобиль Renault Megane под управлением Турала Шафизаде, двигаясь по улице Ахмеда Раджабли, на пересечении с улицей Фатали Хана Хойского в Наримановском районе столкнулся с мотоциклом İhondza FX32 под управлением Рамала Сафарли, двигавшимся во встречном направлении.

В результате Рамал Сафарли погиб.

По факту возбуждено уголовное дело и ведется расследование.