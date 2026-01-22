Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    В Баку автомобиль насмерть сбил мотоциклиста

    Происшествия
    • 22 января, 2026
    • 09:53
    В Баку автомобиль столкнулся с мотоциклом.

    Как сообщает Report, автомобиль Renault Megane под управлением Турала Шафизаде, двигаясь по улице Ахмеда Раджабли, на пересечении с улицей Фатали Хана Хойского в Наримановском районе столкнулся с мотоциклом İhondza FX32 под управлением Рамала Сафарли, двигавшимся во встречном направлении.

    В результате Рамал Сафарли погиб.

    По факту возбуждено уголовное дело и ведется расследование.

    ДТП летальный исход
    Bakıda avtomobil motosikletlə toqquşub, ölən var

    Лента новостей