Bakıda avtomobil motosikletlə toqquşub, ölən var

    Hadisə
    • 22 yanvar, 2026
    • 09:31
    Bakıda avtomobil motosikletlə toqquşub.

    "Report"un xəbərinə görə, 1994-cü il təvəllüdlü Şəfizadə Tural Cəmşid oğlu idarə etdiyi "Renault Megane" markalı avtomobil ilə hərəkətdə olan zaman Nərimanov rayonu, Əhməd Rəcəbli küçəsi ilə Fətəli Xan Xoyski küçələrinin kəsişməsində əks istiqamətdə hərəkətdə olan 2007-ci il təvəllüdlü Səfərli Ramal Elnur oğlunun idarə etdiyi "İhondza FX32" markalı motosiklet ilə toqquşub.

    Nəticədə Ramal Səfərli ölüb.

    Faktla bağlı cinayət işi başlanılaraq istintaq aparılır.

