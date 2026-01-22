Bakıda avtomobil motosikletlə toqquşub, ölən var
Hadisə
- 22 yanvar, 2026
- 09:31
Bakıda avtomobil motosikletlə toqquşub.
"Report"un xəbərinə görə, 1994-cü il təvəllüdlü Şəfizadə Tural Cəmşid oğlu idarə etdiyi "Renault Megane" markalı avtomobil ilə hərəkətdə olan zaman Nərimanov rayonu, Əhməd Rəcəbli küçəsi ilə Fətəli Xan Xoyski küçələrinin kəsişməsində əks istiqamətdə hərəkətdə olan 2007-ci il təvəllüdlü Səfərli Ramal Elnur oğlunun idarə etdiyi "İhondza FX32" markalı motosiklet ilə toqquşub.
Nəticədə Ramal Səfərli ölüb.
Faktla bağlı cinayət işi başlanılaraq istintaq aparılır.
Son xəbərlər
10:07
Trampın Cənubi və Mərkəzi Asiya üzrə xüsusi elçisi Türkmənistana səfər edəcəkDigər ölkələr
10:05
Ramin Məmmədov Qobustanda vətəndaşları qəbul edəcəkDin
10:02
Voleybol üzrə Azərbaycan Yüksək Liqasında X turun matçları baş tutacaqKomanda
10:00
ABŞ və Azərbaycan ilk ikitərəfli biznes missiyası hazırlayırBiznes
09:55
Milli Məclisdə təhsil haqqında yeni qanun layihəsinin hazırlanması təklif edilibMilli Məclis
09:52
Milli Məclisdə xaricdə təhsil almış məzunlarla əlaqədar dinləmənin keçirilməsi təklif olunubMilli Məclis
09:50
Foto
Azərbaycanın turizm imkanları Tailandda tanıdılıbTurizm
09:46
Azərbaycan neftinin qiyməti 68 dollardan aşağı düşübEnergetika
09:46