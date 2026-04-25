    В Баку автобус насмерть сбил мужчину

    Происшествия
    • 25 апреля, 2026
    • 10:32
    В Баку автобус насмерть сбил мужчину

    В Баку автобус насмерть сбил пешехода, переходившего дорогу.

    Как сообщает Report, автобус под управлением Алашрафа Алиева на магистральной дороге в поселке Сабунчу сбил пешехода Фирудина Гаджиева.

    Гаджиев скончался на месте происшествия от полученных травм.

    По факту возбуждено уголовное дело.

    гибель пешехода Дорожно-транспортное происшествие (ДТП)
    Bakıda avtobus kişini vuraraq öldürüb

