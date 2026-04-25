    Bakıda avtobus kişini vuraraq öldürüb

    Hadisə
    • 25 aprel, 2026
    • 10:18
    Bakıda avtobus kişini vuraraq öldürüb

    Bakıda avtobus kişini vurub.

    "Report" xəbər verir ki, Əliyev Ələşrəf Xaləddin oğlu idarə etdiyi avtobusla Sabunçu qəsəbəsi ərazisində magistral yolda piyada Hacıyev Firudin Vəli oğlunu vurub.

    F.Hacıyev aldığı xəsarətdən hadisə yerində ölüb.

    Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb.

    Avtomobil qəzası Sabunçu rayonu Cinayət işi
    В Баку автобус насмерть сбил мужчину

