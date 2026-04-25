Bakıda avtobus kişini vuraraq öldürüb
Hadisə
- 25 aprel, 2026
- 10:18
Bakıda avtobus kişini vurub.
"Report" xəbər verir ki, Əliyev Ələşrəf Xaləddin oğlu idarə etdiyi avtobusla Sabunçu qəsəbəsi ərazisində magistral yolda piyada Hacıyev Firudin Vəli oğlunu vurub.
F.Hacıyev aldığı xəsarətdən hadisə yerində ölüb.
Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb.
Son xəbərlər
20:59
"Qəbələ"nin baş məşqçisi: Kaxaber Sxadadze: "Hər oyun bizim üçün finala bərabər olacaq"Futbol
20:53
"Araz-Naxçıvan"ın baş məşqçisi: "Böyük futbol xırda detallardan ibarətdir"Futbol
20:52
Meksika XİN Çiuaua ştatındakı insidenti şərh edibDigər ölkələr
20:43
Afrika İttifaqı yaraqlıların Malinin paytaxtına və bölgələrinə hücumlarını pisləyibDigər ölkələr
20:38
Ceyhun Bayramov: Azərbaycan-Ukrayna münasibətlərinin bütün spektri üzrə məzmunlu müzakirələr apardıqXarici siyasət
20:35
İslam Bazarqanov Albaniyada Avropa çempionu olubFərdi
20:32
Foto
Azərbaycanın dağ xizəkçisi Şanel Akselsson Norveçdəki beynəlxalq yarışda 4-cü olubFərdi
20:26
XİN Ukrayna ilə imzalanan saziş haqqında məlumat yayıb - YENİLƏNİBXarici siyasət
20:23
Foto