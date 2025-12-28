В Баку арестовали автохулигана
Происшествия
- 28 декабря, 2025
- 15:49
В Баку автохулигана подвергли административному аресту сроком на 30 суток.
Как сообщили Report в пресс-службе МВД, сотрудники Управления дорожной полиции Баку задержали водителя "Тофаш" с госномерами 99-KG-772 Асифа Аббасзаде, который грубо нарушил правила дорожного движения, совершил автохулиганство, создав реальную угрозу жизни и здоровью других участников движения.
В отношении водителя был составлен протокол на основании соответствующих статей Кодекса об административных правонарушениях, который был направлен в суд для рассмотрения.
Решением суда А. Аббасзаде был арестован в административном порядке сроком на 30 суток с лишением права управлять транспортным средством на 1 год.
Последние новости
15:56
В Шаруре ряд сел остались без газа из-за повреждения газопровода при ДТПЭнергетика
15:49
В Баку арестовали автохулиганаПроисшествия
15:49
МАГАТЭ: РФ и Украина установили локальное перемирие для ремонта ЗАЭСДругие страны
15:44
Китай подключил к национальной электросети крупнейшую солнечную станцию на водеДругие страны
15:41
Фото
В Каире отметили День солидарности азербайджанцев мираДиаспора
15:28
Истребитель Bayraktar KIZILELMA совершил успешный полетВ регионе
15:19
Фото
МВД Азербайджана перешло на усиленный режим работы в связи с непогодойИнфраструктура
15:04
Латвия вышла из конвенции, запрещающей противопехотные миныДругие страны
14:49
Видео