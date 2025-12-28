Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    В Баку арестовали автохулигана

    Происшествия
    • 28 декабря, 2025
    • 15:49
    В Баку арестовали автохулигана

    В Баку автохулигана подвергли административному аресту сроком на 30 суток.

    Как сообщили Report в пресс-службе МВД, сотрудники Управления дорожной полиции Баку задержали водителя "Тофаш" с госномерами 99-KG-772 Асифа Аббасзаде, который грубо нарушил правила дорожного движения, совершил автохулиганство, создав реальную угрозу жизни и здоровью других участников движения.

    В отношении водителя был составлен протокол на основании соответствующих статей Кодекса об административных правонарушениях, который был направлен в суд для рассмотрения.

    Решением суда А. Аббасзаде был арестован в административном порядке сроком на 30 суток с лишением права управлять транспортным средством на 1 год.

    автохулиганство Баку МВД административный арест
    Лента новостей