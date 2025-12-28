В Баку арестовали автохулигана

В Баку автохулигана подвергли административному аресту сроком на 30 суток.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, сотрудники Управления дорожной полиции Баку задержали водителя "Тофаш" с госномерами 99-KG-772 Асифа Аббасзаде, который грубо нарушил правила дорожного движения, совершил автохулиганство, создав реальную угрозу жизни и здоровью других участников движения.

В отношении водителя был составлен протокол на основании соответствующих статей Кодекса об административных правонарушениях, который был направлен в суд для рассмотрения.

Решением суда А. Аббасзаде был арестован в административном порядке сроком на 30 суток с лишением права управлять транспортным средством на 1 год.