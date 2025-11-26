Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА
    В Баку арестован водитель, управлявший автомобилем без номерных знаков

    Происшествия
    • 26 ноября, 2025
    • 18:00
    В Баку арестован водитель, намеренно управлявший автомобилем без номерных знаков.

    Как сообщает Report, сотрудники полиции выявили факт управления автомобилем Chevrolet Cobalt LTZ без номерных знаков на Бинагадинском шоссе в Баку.

    Водитель автомобиля Алекпер Рзаев 2000 года рождения неоднократно нарушал правила дорожного движения, создавая реальную угрозу жизни и здоровью других участников движения. Он снял номерной знак, чтобы избежать ответственности.

    Сотрудники полиции задержали водителя, а его автомобиль помещен на временную стоянку.

    Рзаев арестован на 30 суток, и в соответствии с законодательством в отношении него применены меры дисциплинарного воздействия.

