В Баку арестован водитель, управлявший автомобилем без номерных знаков
Происшествия
- 26 ноября, 2025
- 18:00
В Баку арестован водитель, намеренно управлявший автомобилем без номерных знаков.
Как сообщает Report, сотрудники полиции выявили факт управления автомобилем Chevrolet Cobalt LTZ без номерных знаков на Бинагадинском шоссе в Баку.
Водитель автомобиля Алекпер Рзаев 2000 года рождения неоднократно нарушал правила дорожного движения, создавая реальную угрозу жизни и здоровью других участников движения. Он снял номерной знак, чтобы избежать ответственности.
Сотрудники полиции задержали водителя, а его автомобиль помещен на временную стоянку.
Рзаев арестован на 30 суток, и в соответствии с законодательством в отношении него применены меры дисциплинарного воздействия.
Последние новости
18:57
Фото
В БГУ состоялась презентация книги о журналисте-шехиде Магерраме ИбрагимовеМедиа
18:40
Каллас: ЕС следует ускорить решения по санкциям и поддержке УкраиныДругие
18:33
В столице Гвинеи-Бисау раздались выстрелыДругие страны
18:22
Меджнун Мамедов находится с официальным визитом в ГрузииАПК
18:18
МВД: Классические системы IT-безопасности в Азербайджане уже неэффективныИКТ
18:12
На территории Flame of Towers будет проведено оползневое исследованиеИнфраструктура
18:02
Главу Гвинеи-Бисау аресторвали в результате госпереворотаДругие страны
18:00
В Баку арестован водитель, управлявший автомобилем без номерных знаковПроисшествия
17:49