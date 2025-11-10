В Баку арестован водитель, совершивший автохулиганство и выложивший видео в TikTok
Происшествия
- 10 ноября, 2025
- 10:26
В Баку арестован водитель, устроивший автохулиганство и выложивший видео в TikTok.
Как сообщает Report, информацию распространило Министерство внутренних дел.
Задержанный Турал Ибрагимов, управлявший автомобилем "Тофаш" с госномером 10-ST-665 без водительских прав, совершил автохулиганство в Низаминском районе столицы, демонстративно нарушая общественный порядок и создавая опасность для других участников движения.
Ибрагимов грубо нарушал правила дорожного движения и опубликовал видео своих действий в TikTok.
В отношении него составлен административный протокол. Решением районного суда Турал Ибрагимов арестован на 20 суток и лишен права управления транспортом на один год.
В Баку арестован водитель, совершивший автохулиганство и выложивший видео в TikTok
