В Баку арестован водитель, совершивший автохулиганство и выложивший видео в TikTok

В Баку арестован водитель, устроивший автохулиганство и выложивший видео в TikTok.

Как сообщает Report, информацию распространило Министерство внутренних дел.

Задержанный Турал Ибрагимов, управлявший автомобилем "Тофаш" с госномером 10-ST-665 без водительских прав, совершил автохулиганство в Низаминском районе столицы, демонстративно нарушая общественный порядок и создавая опасность для других участников движения.

Ибрагимов грубо нарушал правила дорожного движения и опубликовал видео своих действий в TikTok.

В отношении него составлен административный протокол. Решением районного суда Турал Ибрагимов арестован на 20 суток и лишен права управления транспортом на один год.