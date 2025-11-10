İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları

    Bakıda avtoxuliqanlıq edərək videosunu "TikTok"da paylaşan sürücü həbs edilib

    Hadisə
    • 10 noyabr, 2025
    • 09:48
    Bakıda avtoxuliqanlıq edərək videosunu TikTokda paylaşan sürücü həbs edilib

    Bakıda avtoxuliqanlıq edərək videosunu "TikTok"da paylaşan sürücü həbs edilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb.

    Belə ki, paytaxtın Nizami rayonu ərazisində sürücülük hüququ olmadan avtoxuliqanlıq hərəkətləri edərək ictimai asayişi nümayişkaranə şəkildə pozan və digər hərəkət iştirakçılarına ciddi təhlükə yaradan "Tofaş" markalı, 10-ST-665 dövlət qeydiyyat nişanlı nəqliyyat vasitəsinin sürücüsü Tural İbrahimov saxlanılıb.

    T.İbrahimov idarə etdiyi avtomobillə intizamsızlıq edərək yol hərəkəti qaydalarını kobud şəkildə pozub və etdiyi avtoxuliqanlıq hərəkətlərini "TikTok" sosial şəbəkəsində paylaşıb.

    Sürücü barəsində inzibati qaydada protokol tərtib olunaraq baxılması üçün aidiyyəti üzrə rayon məhkəməsinə göndərilib. Məhkəmənin qərarı ilə T.İbrahimovun sürücülük hüququ 1 il müddətində məhdudlaşdırılmaqla o, 20 sutka inzibati qaydada həbs edilib.

    Avtoxuliqan Daxili İşlər Nazirliyi Məhkəmə
    В Баку арестован водитель, совершивший автохулиганство и выложивший видео в TikTok

    Son xəbərlər

    10:35

    Şatdaunun başa çatması ilə bağlı gözləntilər fonunda "Brent" markalı neft bahalaşıb

    Energetika
    10:29

    Tayvanda 5,3 maqnitudalı zəlzələ olub

    Digər ölkələr
    10:25

    Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi Atatürkün vəfatının ildönümü ilə bağlı paylaşım edib

    Hərbi
    10:24

    Azərbaycan Türkiyədən mal idxalına çəkdiyi xərci 7 %-dən çox artırıb

    Biznes
    10:12

    "Zirə" komandası tarixində 400-cü oyununu keçirib

    Futbol
    10:08

    TAP vasitəsilə Azərbaycandan Avropaya qaz tədarükü sifarişlərinin həcmləri açıqlanıb

    Energetika
    09:55

    "Sabah" Premyer Liqada 300-cü qolunu vurub

    Futbol
    09:48

    Bakıda avtoxuliqanlıq edərək videosunu "TikTok"da paylaşan sürücü həbs edilib

    Hadisə
    09:47
    Foto
    Video

    Naxçıvanda Mustafa Kamal Atatürkün xatirəsi anılıb

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti