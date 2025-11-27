В Баку арестован автор непристойных видео в TikTok

Публиковавший в TikTok неэтичные материалы и пропагандировавший употребление наркотиков 33-летний житель Баку Эльсевяр Набиев задержан сотрудниками полиции.

Как сообщает Report, Набиев вел прямые эфиры на странице "Eliş 020", находясь под воздействием наркотических веществ. При задержании у него был обнаружен метамфетамин.

По факту в Насиминском РУП возбуждено уголовное дело. Ему предъявлено обвинение, и суд избрал меру пресечения в виде ареста.

Отмечается, что ранее Набиев уже неоднократно привлекался к ответственности за аналогичные правонарушения.