В Баку арестован автор непристойных видео в TikTok
Происшествия
- 27 ноября, 2025
- 11:02
Публиковавший в TikTok неэтичные материалы и пропагандировавший употребление наркотиков 33-летний житель Баку Эльсевяр Набиев задержан сотрудниками полиции.
Как сообщает Report, Набиев вел прямые эфиры на странице "Eliş 020", находясь под воздействием наркотических веществ. При задержании у него был обнаружен метамфетамин.
По факту в Насиминском РУП возбуждено уголовное дело. Ему предъявлено обвинение, и суд избрал меру пресечения в виде ареста.
Отмечается, что ранее Набиев уже неоднократно привлекался к ответственности за аналогичные правонарушения.
