İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası TDT
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası TDT

    "TikTok"da qeyri-etik paylaşımlar edən şəxs həbs olunub

    Hadisə
    • 27 noyabr, 2025
    • 10:37
    TikTokda qeyri-etik paylaşımlar edən şəxs həbs olunub

    "TikTok"da qeyri-etik paylaşımlar edən, eləcə də narkotik maddələrin təbliğatının yer aldığı videolar yayan Elsevər Nəbiyev saxlanılıb.

    "Report"un əldə etdiyi məlumata görə, 33 yaşlı şəxs "Eliş 020" adlı səhifəsində canlı yayım açaraq narkotik vasitənin təsiri altında sözügedən paylaşımları edirmiş.

    E.Nəbiyev polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılarkən üzərində psixotrop maddə olan metamfetamin də aşkarlanıb.

    Faktla bağlı Nəsimi Rayon Polis İdarəsində cinayət işi başlanılıb, E.Nəbiyev təqsirləndirilən şəxs qismində istintaqa cəlb edilməklə barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qətimkan tədbiri seçilib.

    Xatırladaq ki, E.Nəbiyev bundan əvvəl də oxşar əməllərə görə dəfələrlə həbs edilib.

    DİN “TikTok” Həbs
    Foto
    В Баку арестован автор непристойных видео в TikTok

    Son xəbərlər

    11:40

    Honq-Konqda yanğın qurbanlarının sayı 55 nəfərə çatıb

    Digər ölkələr
    11:39

    Türkiyənin ticarət naziri Azərbaycana səfər edəcək

    Xarici siyasət
    11:29

    Qvineya-Bisauda əhalinin sosial şəbəkələrə girişi məhdudlaşdırılıb

    Digər ölkələr
    11:28

    Açıqlamasına görə AFFA tərəfindən cəzalandırılan futbolçu: "Hər kəs məni qınaya bilər"

    Futbol
    11:19

    Şərurun üç kəndində qaz kəsilib

    Energetika
    11:11

    "Finex Kredit" BOKT nizamnamə kapitalını yenidən artırır

    Maliyyə
    11:09

    Azərbaycan və Sloveniya birbaşa hava əlaqəsinin açılmasını müzakirə edirlər

    Xarici siyasət
    11:08

    Malayziyada təxliyə olunanların sayı 34 min nəfəri ötüb

    Digər ölkələr
    11:04

    Bakı-Ağstafa-Bakı istiqamətində əlavə qatar reysləri təyin edilib

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti