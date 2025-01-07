В Баку арестовали спортсменов, совершивших хулиганские действия

Хатаинский районный суд принял решение об аресте спортсменов Эльнура Гамидова, Эльчина Гусейнова и Мусы Ахмедова, задержанных ранее за хулиганство.

Хатаинский районный суд принял решение об аресте спортсменов Эльнура Гамидова, Эльчина Гусейнова и Мусы Ахмедова, задержанных ранее за хулиганство.

Как сообщает Report, судья Фуад Ахундов приговорил спортсменов к аресту сроком на 3 месяца.

Напомним, что 4 января около 3 часов ночи в Хатаинском районе произошел инцидент с участием группы спортсменов.

Полиция установила личности участников, среди них были спортсмены Эльнур Гамидов, Эльчин Гусейнов и Муса Ахмедов. Все участники были задержаны сотрудниками полиции по обвинению в хулиганстве.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 221 (хулиганство) Уголовного кодекса.