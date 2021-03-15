О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Баку администратор ресторана оштрафован на 4 тыс. манатов

В Баку администратор ресторана оштрафован на 4 тыс. манатов В Хатаинское районное управление полиции (РУП) поступила информация о том, что в одном из ресторанов на территории района проводится свадебная церемония.
Происшествия
15 марта 2021 г. 17:25
В Баку администратор ресторана оштрафован на 4 тыс. манатов

В Хатаинское районное управление полиции (РУП) поступила информация о том, что в одном из ресторанов на территории района проводится свадебная церемония.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД).

Было отмечено, что сотрудники полиции предотвратили проведение церемонии, нарушающей правила введенного в стране карантина.

В отношении 31 участника свадебного торжества, проводимого с нарушением санитарно-эпидемиологических норм, составлены протоколы по статье 211 Кодекса об административных правонарушениях (Нарушение противоэпидемического режима, санитарно-гигиенического и карантинного режимов), они оштрафованы на сумму 200 манатов каждый.

Администратор ресторана Р.Мирзагаев, создавший условия для организации свадебной церемонии, оштрафован на 4 000 манатов.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Bakıda toy mərasiminə görə restoranın inzibatçısı 4 min manat cərimələndi

Новости партнеров

Самое читаемое

Израильская журналистка подверглась нападкам со стороны армянского лобби
Израильская журналистка подверглась нападкам со стороны армянского лобби
12 марта 2021 г. 19:26
TƏBİB об ужесточении карантинного режима
TƏBİB об ужесточении карантинного режима
13 марта 2021 г. 10:45
В общественном транспорте введут новый тарифный механизм
В общественном транспорте введут новый тарифный механизм
9 марта 2021 г. 14:21
В Баку женщина раскроила череп спящему мужу
В Баку женщина раскроила череп спящему мужу
9 марта 2021 г. 17:27
Гендиректор ВОЗ поблагодарил Азербайджан
Гендиректор ВОЗ поблагодарил Азербайджан
13 марта 2021 г. 10:21
Более 50 иностранцев извинились перед Азербайджаном
Более 50 иностранцев извинились перед Азербайджаном
10 марта 2021 г. 09:57
Британский эксперт назвал причины победы Азербайджана в Карабахе
Британский эксперт назвал причины победы Азербайджана в Карабахе
14 марта 2021 г. 19:31
В Баку оштрафована частная медклиника
В Баку оштрафована частная медклиника
13 марта 2021 г. 11:20
Тур чемпионов: Успешный старт Мамедъярова и Раджабова - ОБНОВЛЕНО
Тур чемпионов: Успешный старт Мамедъярова и Раджабова - ОБНОВЛЕНО
14 марта 2021 г. 01:03
АИФ о разгроме армян в Карабахе: Вот и дохохотались
АИФ о разгроме армян в Карабахе: Вот и дохохотались
13 марта 2021 г. 12:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi