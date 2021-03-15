В Баку администратор ресторана оштрафован на 4 тыс. манатов

В Хатаинское районное управление полиции (РУП) поступила информация о том, что в одном из ресторанов на территории района проводится свадебная церемония.

В Хатаинское районное управление полиции (РУП) поступила информация о том, что в одном из ресторанов на территории района проводится свадебная церемония.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД).

Было отмечено, что сотрудники полиции предотвратили проведение церемонии, нарушающей правила введенного в стране карантина.

В отношении 31 участника свадебного торжества, проводимого с нарушением санитарно-эпидемиологических норм, составлены протоколы по статье 211 Кодекса об административных правонарушениях (Нарушение противоэпидемического режима, санитарно-гигиенического и карантинного режимов), они оштрафованы на сумму 200 манатов каждый.

Администратор ресторана Р.Мирзагаев, создавший условия для организации свадебной церемонии, оштрафован на 4 000 манатов.