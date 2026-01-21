Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь

    В Баку 33-летний мужчина скончался от отравления угарным газом

    Происшествия
    • 21 января, 2026
    • 09:19
    В Баку 33-летний мужчина скончался от отравления угарным газом

    В Баку произошел очередной трагический случай отравления угарным газом.

    Как сообщает Report, 33-летний Азимов Бадал Гусейнага оглу (1993 г.р.) скончался в своем доме в поселке Бина Хазарского района от отравления угарным газом.

    По факту в прокуратуре Хазарского района ведется расследование.

    отравление угарным газом Баку Хазарский район гибель
    Binədə 33 yaşlı kişi dəm qazından boğularaq ölüb

    Последние новости

    09:36

    Сегодня стартует Х тур Высшей лиги Азербайджана по волейболу

    Командные
    09:35

    Трамп вылетел в Цюрих после задержки из-за неисправности самолета - ОБНОВЛЕНО-2

    Другие страны
    09:34

    Азербайджан принял приглашение США стать учредительным членом Совета Мира

    Внешняя политика
    09:24

    Убийцу экс-премьера Японии приговорили к пожизненному заключению

    Другие страны
    09:21

    Лига чемпионов УЕФА: "Карабах" сегодня сыграет с "Айнтрахтом"

    Футбол
    09:19

    В Баку 33-летний мужчина скончался от отравления угарным газом

    Происшествия
    09:13

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.01.2026)

    Финансы
    09:02

    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (21.01.2026)

    Финансы
    08:56

    Лидер Южной Кореи заявил о сложной ситуации на Корейском полуострове

    Другие страны
    Лента новостей