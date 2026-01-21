В Баку 33-летний мужчина скончался от отравления угарным газом

В Баку произошел очередной трагический случай отравления угарным газом.

Как сообщает Report, 33-летний Азимов Бадал Гусейнага оглу (1993 г.р.) скончался в своем доме в поселке Бина Хазарского района от отравления угарным газом.

По факту в прокуратуре Хазарского района ведется расследование.