Binədə 33 yaşlı kişi dəm qazından boğularaq ölüb
Hadisə
- 21 yanvar, 2026
- 09:08
Bakıda 33 yaşlı kişi dəm qazından boğularaq ölüb.
"Report" xəbər verir ki, 1993-cü il təvəllüdlü Bədəl Hüseynağa oğlu Əzimov yaşadığı Xəzər rayonu, Binə qəsəbəsindəki fərdi yaşayış evində dəm qazından zəhərlənərək həyatını itirib.
Faktla bağlı Xəzər Rayon Prokurorluğunda araşdırma aparılır.
Son xəbərlər
09:41
Trampın təyyarəsi Sürixə uçub - YENİLƏNİB-2Digər ölkələr
09:36
Səhiyyə Nazirliyi: Qarlı havaya görə 15 nəfər xəsarət alıbSağlamlıq
09:35
AYNA: Bütün daşıyıcılar gücləndirilmiş iş rejimində fəaliyyət göstərirİnfrastruktur
09:35
Mbappe Ronaldunun rekordunu təkrarlayıbFutbol
09:32
Yaponiyanın sabiq baş nazirinin qatili ömürlük həbs cəzasına məhkum edilibDigər ölkələr
09:31
Azərbaycan Trampın Sülh Şurasına üzvlüklə bağlı dəvətini qəbul edibXarici siyasət
09:30
Lənkəranda keçmiş məhkumdan 18 kiloqram narkotik vasitə aşkarlanıbHadisə
09:23
UEFA Çempionlar Liqası: Bu gün daha 9 oyun keçiriləcəkFutbol
09:17