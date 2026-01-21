İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Qara Yanvar
    Binədə 33 yaşlı kişi dəm qazından boğularaq ölüb

    Hadisə
    • 21 yanvar, 2026
    • 09:08
    Binədə 33 yaşlı kişi dəm qazından boğularaq ölüb

    Bakıda 33 yaşlı kişi dəm qazından boğularaq ölüb.

    "Report" xəbər verir ki, 1993-cü il təvəllüdlü Bədəl Hüseynağa oğlu Əzimov yaşadığı Xəzər rayonu, Binə qəsəbəsindəki fərdi yaşayış evində dəm qazından zəhərlənərək həyatını itirib.

    Faktla bağlı Xəzər Rayon Prokurorluğunda araşdırma aparılır.

    Binə dəm qazı
    В Баку 33-летний мужчина скончался от отравления угарным газом

