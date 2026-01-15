В Баку 25-летний мужчина умер от отравления угарным газом
Происшествия
- 15 января, 2026
- 09:15
В Ясамальском районе Баку 25-летний мужчина умер от отравления угарным газом.
Как сообщает Report, Исмаилов Рустам Шабанли оглу (2001 г.р.) умер от отравления угарным газом в ванной комнате своего дома.
По факту ведется расследование.
