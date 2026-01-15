Bakıda 25 yaşlı oğlan dəm qazından zəhərlənərək ölüb
Hadisə
- 15 yanvar, 2026
- 09:09
Bakıda 25 yaşlı oğlan dəm qazından zəhərlənərək ölüb.
"Report" xəbər verir ki, 2001-ci il təvəllüdlü Rüstəm Şabanli oğlu İsmayılov yaşadığı Yasamal rayonu, Süleyman Tağızadə küçəsi, ev 60 ünvanında hamam otağında çimərkən dəm qazından zəhərlənərək həyatını itirib.
Faktla bağlı Yasamal Rayon Prokurorluğunda araşdırma aparılır.
