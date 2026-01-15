İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar

    Bakıda 25 yaşlı oğlan dəm qazından zəhərlənərək ölüb

    Hadisə
    • 15 yanvar, 2026
    • 09:09
    Bakıda 25 yaşlı oğlan dəm qazından zəhərlənərək ölüb

    Bakıda 25 yaşlı oğlan dəm qazından zəhərlənərək ölüb.

    "Report" xəbər verir ki, 2001-ci il təvəllüdlü Rüstəm Şabanli oğlu İsmayılov yaşadığı Yasamal rayonu, Süleyman Tağızadə küçəsi, ev 60 ünvanında hamam otağında çimərkən dəm qazından zəhərlənərək həyatını itirib.

    Faktla bağlı Yasamal Rayon Prokurorluğunda araşdırma aparılır.

    Yasamal rayonu dəm qazı Prokurorluq
    В Баку 25-летний мужчина умер от отравления угарным газом

    Son xəbərlər

    09:15

    "Real" Alvaro Arbeloa ilə də yollarını ayıra bilər

    Futbol
    09:09

    Bakıda 25 yaşlı oğlan dəm qazından zəhərlənərək ölüb

    Hadisə
    09:05

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (15.01.2026)

    Maliyyə
    09:03

    Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında IX turun növbəti oyunları keçiriləcək

    Komanda
    09:03

    Qaxda qəza olub, ölən və yaralanan var

    Hadisə
    08:55

    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (15.01.2026)

    Maliyyə
    08:52
    Foto

    İran hava məkanını açıb - YENİLƏNİB

    Region
    08:34

    Petro Trampla görüşünün tarixini açıqlayıb

    Digər ölkələr
    08:15

    Sumqayıtda 48 yaşlı kişi dəm qazından boğularaq ölüb

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti