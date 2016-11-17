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    В Баку 22-летний рабочий умер, упав с 4-го этажа

    По факту проводится расследование в Насиминской районной прокуратуре

    Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ В Баку 22-летний парень умер, упав с 4-го этажа.

    Как сообщает Report со ссылкой на правоохранительные органы, инцидент произошел в новостройке по улице Али Мустафаева в Насиминском районе. 

    Согласно информации, житель Саатлинского района Азад Аббасов (1994 г.р.) по неосторожности упал с 4-го этажа здания, где работал. С черепно-мозговой травмой пострадавший был госпитализирован в Городскую клиническую больницу №1, где в последующем скончался. 

    По факту проводится расследование в Насиминской районной прокуратуре.

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