В Баку 22-летнего парня ранил ножом знакомый

Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ В Баку 22-летний парень был ранен ножом около своего дома.

Как сообщает Report, случай зарегистрирован на улице Джавадхана Насиминского района.

Согласно информации, жителя Баку Камрана Абилова 1994 года рождения ранил ножом его знакомый 21-летний Фархад Казымов. Раненый госпитализирован в Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии. Его состояние оценивается как средне-тяжелое.

Ф.Казымов задержан сотрудниками Насиминского районного управления полиции.

По факту ведется расследование в правоохранительных органах.