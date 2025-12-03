Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
Elvis
    В Баку 18-летняя девушка умерла от отравления угарным газом

    Происшествия
    • 03 декабря, 2025
    • 11:01
    В Баку 18-летняя девушка погибла от угарного газа.

    Как сообщает Report, Лейла Мамедова (2007 г.р.) была обнаружена в ванной комнате своего дома на улице Дагестан. Девушка скончалась до приезда медицинской бригады.

    Причиной трагедии стало отравление угарным газом.

    По факту происшествия проводится расследование.

    Bakıda 18 yaşlı qız dəm qazından boğularaq ölüb
    Лента новостей