В Баку 18-летняя девушка умерла от отравления угарным газом
Происшествия
- 03 декабря, 2025
- 11:01
В Баку 18-летняя девушка погибла от угарного газа.
Как сообщает Report, Лейла Мамедова (2007 г.р.) была обнаружена в ванной комнате своего дома на улице Дагестан. Девушка скончалась до приезда медицинской бригады.
Причиной трагедии стало отравление угарным газом.
По факту происшествия проводится расследование.
