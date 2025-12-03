Bakıda 18 yaşlı qız dəm qazından boğularaq ölüb
Hadisə
- 03 dekabr, 2025
- 10:22
Bakıda 18 yaşlı qız dəm qazından boğularaq ölüb.
"Report" xəbər verir ki, 2007-ci il təvəllüdlü Leyli Yusif qızı Məmmədova yaşadığı Nəsimi rayonu Dağıstan küçəsində hamam otağında dəm qazından zəhərlənərək ölüb.
Araşdırmalar rayon prokurorluğu tərəfindən aparılır.
