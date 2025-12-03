İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    03 dekabr, 2025
    • 10:22
    Bakıda 18 yaşlı qız dəm qazından boğularaq ölüb

    Bakıda 18 yaşlı qız dəm qazından boğularaq ölüb.

    "Report" xəbər verir ki, 2007-ci il təvəllüdlü Leyli Yusif qızı Məmmədova yaşadığı Nəsimi rayonu Dağıstan küçəsində hamam otağında dəm qazından zəhərlənərək ölüb.

    Araşdırmalar rayon prokurorluğu tərəfindən aparılır.

    В Баку 18-летняя девушка умерла от отравления угарным газом

