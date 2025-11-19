Милли Меджлис приступил к обсуждению бюджетного пакета на 2026 год Милли Меджлис

Румыния подняла истребители из-за вторжения дрона во время ударов РФ по Украине Другие страны

Польша временно закрыла два аэропорта для свободы действий авиации Другие страны

Польская банковская ассоциация: Азербайджан способен стать финансовым лидером региона - ЭКСКЛЮЗИВ Финансы

Видео В Бинагадинском районе меняют организацию движения на перекрестке Инфраструктура

Фото В Кюрдамире автомобиль столкнулся с отарой, погибли 10 голов скота Происшествия

Нуриев: Операции через Национальную платежную систему увеличились почти на 10% Финансы

В бакинском парке внезапно скончался 14-летний подросток Происшествия