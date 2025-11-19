В бакинском парке внезапно скончался 14-летний подросток
Происшествия
- 19 ноября, 2025
- 10:42
Подросток скончался после внезапного падения в парке в бакинском поселке Маштага.
Как сообщает Report, 14-летний местный житель Гахраман Алишанлы (2011 года рождения) неожиданно потерял сознание и упал.
Подросток скончался по дороге в больницу.
Компетентные органы расследуют обстоятельства произошедшего.
