    В бакинском парке внезапно скончался 14-летний подросток

    Происшествия
    • 19 ноября, 2025
    • 10:42
    В бакинском парке внезапно скончался 14-летний подросток

    Подросток скончался после внезапного падения в парке в бакинском поселке Маштага.

    Как сообщает Report, 14-летний местный житель Гахраман Алишанлы (2011 года рождения) неожиданно потерял сознание и упал.

    Подросток скончался по дороге в больницу.

    Компетентные органы расследуют обстоятельства произошедшего.

    Bakıda parkda 14 yaşlı oğlan yıxılaraq ölüb

    Лента новостей