Bakıda parkda 14 yaşlı oğlan yıxılaraq ölüb
Hadisə
- 19 noyabr, 2025
- 10:30
Bakıda parkda 14 yaşlı oğlan yıxılaraq ölüb.
"Report" xəbər verir ki, Maştağa qəsəbəsində yerləşən parkda qəsəbə sakini 2011-ci il təvəllüdlü Qəhrəman Tural oğlu Əlişanlı huşunu itirərək yıxılıb.
Yeniyetmə xəstəxanaya aparılarkən ölüb.
Araşdırma aparılır.
