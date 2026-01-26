Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения
    В бакинском отеле произошло убийство

    Происшествия
    • 26 января, 2026
    • 11:44
    В бакинском отеле произошло убийство

    В отеле "Boulevard Hotel", расположенном в Хатаинском районе, произошло убийство.

    Как передает Report, убит официант 1996 года рождения Шамистан Алиев. По подозрению в совершении преступления задержан Сеймур Манафов 1992 года рождения.

    По факту происшествия в прокуратуре Хатаинского района возбуждено уголовное дело.

