В бакинском отеле произошло убийство
Происшествия
- 26 января, 2026
- 11:44
В отеле "Boulevard Hotel", расположенном в Хатаинском районе, произошло убийство.
Как передает Report, убит официант 1996 года рождения Шамистан Алиев. По подозрению в совершении преступления задержан Сеймур Манафов 1992 года рождения.
По факту происшествия в прокуратуре Хатаинского района возбуждено уголовное дело.
