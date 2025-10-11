В бакинском метро скончался пассажир

Пожилой мужчина умер утром на станции "28 Мая" Бакинского метрополитена.

Как сообщает Report, во время движения поезда пассажиру стало плохо.

После остановки состава на станции его вывели из вагона, однако, несмотря на оперативно оказанную медицинскую помощь, спасти жизнь мужчины не удалось.

В столичном метрополитене сообщили, что умершему было примерно 70–75 лет. Информация о произошедшем передана в соответствующие структуры.