В бакинском метро скончался пассажир
Происшествия
- 11 октября, 2025
- 09:44
Пожилой мужчина умер утром на станции "28 Мая" Бакинского метрополитена.
Как сообщает Report, во время движения поезда пассажиру стало плохо.
После остановки состава на станции его вывели из вагона, однако, несмотря на оперативно оказанную медицинскую помощь, спасти жизнь мужчины не удалось.
В столичном метрополитене сообщили, что умершему было примерно 70–75 лет. Информация о произошедшем передана в соответствующие структуры.
Последние новости
09:44
В бакинском метро скончался пассажирПроисшествия
09:43
Сегодня в АБЛ состоится очередной матч II тураКомандные
09:34
В США продолжаются массовые сокращения на фоне шатдаунаДругие страны
09:16
В результате обстрелов по Запорожью 2 человека погибли, 11 пострадалиДругие страны
08:57
Мбаппе пропустит отборочный матч на ЧМ с исландцамиФутбол
08:43
Хегсет объявил о создании отряда по борьбе с наркотрафиком из Латинской АмерикиДругие страны
08:11
СМИ: Полиция КНР собирает улики о тайваньском отряде психологической войныДругие страны
07:40
Число жертв землетрясения на Филиппинах возросло до семиДругие страны
07:29