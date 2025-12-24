Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий в районах Азербайджана

В регионах Азербайджана ожидается существенное изменение погодных условий.

Как сообщает "Report", согласно информации, распространенной Национальной гидрометеорологической службой, начиная с дневного времени 25 декабря и до дневного времени 26 декабря во многих частях страны погода будет неустойчивой, с периодическими осадками.

Метеорологи прогнозируют снегопад в горных и предгорных районах страны. В отдельных местах ожидается усиление интенсивности осадков.