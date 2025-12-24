Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией II Азербайджано-турецкий инвестфорум
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией II Азербайджано-турецкий инвестфорум

    Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий в районах Азербайджана

    Экология
    • 24 декабря, 2025
    • 15:38
    Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий в районах Азербайджана

    В регионах Азербайджана ожидается существенное изменение погодных условий.

    Как сообщает "Report", согласно информации, распространенной Национальной гидрометеорологической службой, начиная с дневного времени 25 декабря и до дневного времени 26 декабря во многих частях страны погода будет неустойчивой, с периодическими осадками.

    Метеорологи прогнозируют снегопад в горных и предгорных районах страны. В отдельных местах ожидается усиление интенсивности осадков.

    погода в Азербайджане снегопад горные районы метеопрогноз непогода
    Güclü külək əsəcək, leysan və qar yağacaq - XƏBƏRDARLIQ

    Последние новости

    17:02
    Фото

    Азербайджан и Турция обсудили укрепление религиозных связей

    Внутренняя политика
    16:57

    Участники II Форума религиозных деятелей направили обращение президенту Ильхаму Алиеву

    Религия
    16:54
    Фото

    В Баку прошел II Форум религиозных деятелей - ОБНОВЛЕНО

    Религия
    16:48

    ВСУ атаковали завод ракетного топлива в РФ и базу морских дронов в Крыму

    Другие страны
    16:32
    Видео

    Снявшие неэтичное видео на Аллее шехидов туристы получили тюремный срок

    Происшествия
    16:22

    Эрдоган поздравил президента Азербайджана с днем рождения

    Внешняя политика
    16:18
    Фото

    В Баку состоялась дискуссия о роли религиозных общин в социальном и духовном развитии женщин

    Религия
    16:13
    Видео

    Телеканал СВС снял документальный фильм, посвященный трагедии с самолетом AZAL

    Медиа
    16:08

    Инфекционист опроверг слухи о распространении нового вируса в Азербайджане

    Здоровье
    Лента новостей