    ЦАХАЛ сообщили об авиаударах по югу Ливана

    Другие страны
    • 24 декабря, 2025
    • 14:56
    ЦАХАЛ сообщили об авиаударах по югу Ливана

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении очередных авиаударов по предполагаемым пусковым площадкам группировки "Хезболла" на юге Ливана.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на израильские СМИ.

    "Израиль нанес удары по ряду пусковых площадок "Хезболлы" в нескольких районах на юге Ливана", - говорится в телеграм-канале ЦАХАЛ.

    Кроме того, уничтожены здания и другие объекты инфраструктуры, которые использовались группировкой, утверждает Армия обороны Израиля.

    В ноябре 2024 года Израиль и "Хезболла" заключили перемирие, которое предусматривает, что группировка не будет предпринимать попыток восстановления инфраструктуры, которую можно было бы использовать для нападений на Израиль. ЦАХАЛ же оставляет за собой право наносить удары по бойцам "Хезболлы", если решит, что те представляют угрозу для безопасности Израиля.

