İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Din Xadimlərinin II Forumu
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Din Xadimlərinin II Forumu

    İsrail Livana hava zərbələri endirib

    Digər ölkələr
    • 24 dekabr, 2025
    • 15:19
    İsrail Livana hava zərbələri endirib

    İsrail müdafiə ordusu Livanın cənubunda "Hizbullah" qruplaşmasının ehtimal olunan raket buraxılış meydançalarına növbəti hava zərbələri endirdiyini açıqlayıb.

    Bu barədə "Report" İsrail KİV-inə istinadən xəbər verir.

    "İsrail Livanın cənubunda bir neçə rayonda "Hizbullah"ın bir sıra raket buraxılış meydançalarına zərbələr endirib", - İsrail müdafiə ordusunun teleqram kanalında bildirilib.

    Bundan əlavə, İsrail müdafiə ordusu iddia edir ki, qruplaşma tərəfindən istifadə edilən binalar və digər infrastruktur obyektləri məhv edilib.

    2024-cü ilin noyabrında İsrail və "Hizbullah" arasınd atəşkəs əldə olunub. Bu razılaşmaya görə, qruplaşma İsrailə hücumlar üçün istifadə edilə biləcək infrastrukturun bərpasına cəhd etməyəcək. İsrail müdafiə ordusunun isə onların təhlükəsizliyinə təhdid yaradıldığı zaman "Hizbullah" döyüşçülərinə zərbələr endirmək hüququ var.

    İsrail Müdafiə Ordusu "Hizbullah" Livan
    ЦАХАЛ сообщили об авиаударах по югу Ливана

    Son xəbərlər

    15:38
    Rəy

    Ermənistanda Qazaxıstan taxılına qarşı qara piar – Rusiyayönlülərin Paşinyana yeni təzyiq aləti - ŞƏRH

    Analitika
    15:36

    İsrail Prezidenti İlham Əliyevə doğum günü münasibətilə zəng edib

    Xarici siyasət
    15:29
    Foto

    Prokurorluq əməkdaşları "Gülçöhrə və Əsgər" tamaşasını izləyiblər

    Mədəniyyət siyasəti
    15:25

    London klubları türkiyəli futbolçunu heyətə qatmaqda maraqlıdır

    Futbol
    15:24

    Növbəti iki gündə rayonlarda hava şəraiti qeyri-sabit olacaq - XƏBƏRDARLIQ

    Ekologiya
    15:19

    Mediasiya Şurası dinlərarası münaqişələrin həlli ilə bağlı təklif edilən layihələri qəbul etməyib

    Din
    15:19

    İsrail Livana hava zərbələri endirib

    Digər ölkələr
    15:16

    Nazirlik rəsmisi: Azərbaycanda yeni virusun yayılması barədə iddialar doğru deyil

    Sağlamlıq
    15:15

    ADY bayram günlərində gücləndirilmiş rejimdə fəaliyyət göstərəcək

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti