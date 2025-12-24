Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией II Азербайджано-турецкий инвестфорум
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией II Азербайджано-турецкий инвестфорум

    Касым-Жомарт Токаев позвонил Ильхаму Алиеву

    Внешняя политика
    • 24 декабря, 2025
    • 14:45
    Касым-Жомарт Токаев позвонил Ильхаму Алиеву

    24 декабря президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

    Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.

    Глава Казахстанского государства поздравил президента Ильхама Алиева с днем рождения, пожелал ему успехов в президентской деятельности и здоровья.

    Президент Азербайджана поблагодарил за оказанное внимание и поздравление.

    В ходе телефонного разговора было подчеркнуто, что дружеские отношения и стратегическое союзничество между нашими странами успешно развиваются во всех сферах, затронута важность взаимных визитов высокого уровня в расширении связей. В этом контексте с удовлетворением были упомянуты государственный визит президента Азербайджана в Казахстан в октябре, а также визит Касым-Жомарта Токаева в нашу страну.

    Главы государств провели обмен мнениями о перспективах сотрудничества и будущих контактах.

    Касым-Жомарт Токаев Ильхам Алиев поздравление Азербайджан Казахстан
    Kasım-Jomart Tokayev ad günü münasibətilə Azərbaycan Prezidentinə zəng edib
    President of Kazakhstan congratulates Ilham Aliyev

    Последние новости

    15:41

    Клуб "Атлетик" оштрафован за поведение болельщиков на матче с "Карабахом"

    Футбол
    15:38

    Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий в районах Азербайджана

    Экология
    15:31
    Фото

    Переселившимся в села Хоровлу и Сос семьям вручены ключи от квартир - ОБНОВЛЕНО-2

    Внутренняя политика
    15:26

    Хиджран Гусейнова: Следует поощрять формирование семейных ценностей

    Религия
    15:21

    АЖД в праздничные дни перейдут на усиленный режим работы

    Инфраструктура
    14:56

    В результате авиаударов РФ по пригороду Харькова погиб один человек, 11 пострадали

    Другие страны
    14:56

    ЦАХАЛ сообщили об авиаударах по югу Ливана

    Другие страны
    14:45

    Касым-Жомарт Токаев позвонил Ильхаму Алиеву

    Внешняя политика
    14:44

    В Армении намерены отозвать у церкви право собственности на земельные участки

    В регионе
    Лента новостей