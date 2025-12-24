Касым-Жомарт Токаев позвонил Ильхаму Алиеву

24 декабря президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.

Глава Казахстанского государства поздравил президента Ильхама Алиева с днем рождения, пожелал ему успехов в президентской деятельности и здоровья.

Президент Азербайджана поблагодарил за оказанное внимание и поздравление.

В ходе телефонного разговора было подчеркнуто, что дружеские отношения и стратегическое союзничество между нашими странами успешно развиваются во всех сферах, затронута важность взаимных визитов высокого уровня в расширении связей. В этом контексте с удовлетворением были упомянуты государственный визит президента Азербайджана в Казахстан в октябре, а также визит Касым-Жомарта Токаева в нашу страну.

Главы государств провели обмен мнениями о перспективах сотрудничества и будущих контактах.