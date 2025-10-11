Bakıda metroda ölüm hadisəsi baş verib
Hadisə
- 11 oktyabr, 2025
- 09:29
Bakıda metroda ölüm hadisəsi baş verib.
"Report" xəbər verir ki, hadisə bu gün səhər saatlarında metronun "28 May" stansiyasında qeydə alınıb.
"Bakı Metropoliteni" QSC-dən daxil olan məlumatda isə bildirilib ki, qatarda halı pisləşmiş sərnişin "28 May" stansiyasında düşürüldükdən qısa müddət sonra vəfat edib:
"Məlumat daxil olan kimi təcili tibbi yardım briqadası çağırılıb və qatardan düşürülən kimi sərnişinə ilkin yardım göstərilib. 70-75 yaş arası kişi sərnişinin ölüm faktı ilə əlaqədar aidiyyəti üzrə qurumlara məlumat verilib".
