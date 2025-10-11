İlham Əliyev Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik DÇ-2026 MDB Dövlət Başçıları Şurası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik DÇ-2026 MDB Dövlət Başçıları Şurası

    Bakıda metroda ölüm hadisəsi baş verib

    Hadisə
    • 11 oktyabr, 2025
    • 09:29
    Bakıda metroda ölüm hadisəsi baş verib

    Bakıda metroda ölüm hadisəsi baş verib.

    "Report" xəbər verir ki, hadisə bu gün səhər saatlarında metronun "28 May" stansiyasında qeydə alınıb.

    "Bakı Metropoliteni" QSC-dən daxil olan məlumatda isə bildirilib ki, qatarda halı pisləşmiş sərnişin "28 May" stansiyasında düşürüldükdən qısa müddət sonra vəfat edib:

    "Məlumat daxil olan kimi təcili tibbi yardım briqadası çağırılıb və qatardan düşürülən kimi sərnişinə ilkin yardım göstərilib. 70-75 yaş arası kişi sərnişinin ölüm faktı ilə əlaqədar aidiyyəti üzrə qurumlara məlumat verilib".

    “28 May” qatar "Bakı Metropoliteni" QSC
    В бакинском метро скончался пассажир

    Son xəbərlər

    10:43

    Azərbaycanın tikiş müəssisəsi səhmdarlarına hesabat verəcək

    Biznes
    10:18

    Atəşkəsdən sonra Qəzzanın şimalına təqribən 200 min nəfər qayıdıb

    Digər ölkələr
    10:18

    Azərbaycanda palçıq vulkanı püskürüb

    Hadisə
    10:15
    Foto

    İRİA və AKM komandaları CIDC 2025-də ilk onluqda qərarlaşıb

    İKT
    10:08

    DÇ-2026: Avropa zonası üzrə seçmə mərhələdə daha 8 qarşılaşma baş tutacaq

    Futbol
    10:00

    BƏƏ-də iki narkobaron tutularaq Türkiyəyə ekstradisiya edilib

    Region
    09:54

    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (11.10.2025)

    Maliyyə
    09:50

    ABŞ-də şatdaun fonunda işçilərin kütləvi ixtisarı davam edir

    Digər ölkələr
    09:49

    Azərbaycanın U-17 millisi bu gün Avropa çempionatının seçmə mərhələsində ikinci oyununu keçirəcək

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti