    АЖД в праздничные дни перейдут на усиленный режим работы

    Инфраструктура
    • 24 декабря, 2025
    • 15:21
    АЖД в праздничные дни перейдут на усиленный режим работы

    "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) в период с 31 декабря 2025 года по 4 января 2026 года, объявленные нерабочими днями в связи с Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом, будут работать в усиленном режиме.

    Об этом Report сообщили в АЖД.

    Согласно информации, для обеспечения непрерывной безопасности движения, своевременной доставки грузов и пассажиров проводится технический осмотр транспортных средств, организованы регулярные рейды и проверки по маршрутам.

    Для обеспечения более комфортных поездок в Габалу - один из важных туристических регионов страны - с 31 декабря по 4 января назначены дополнительные рейсы поездов по маршруту Баку–Габала–Баку в обоих направлениях. В эти даты поезд по этому маршруту будет отправляться в 07:30 из Баку в Габалу и в 19:00 из Габалы в Баку.

    Кроме того, на 1, 2 и 4 января назначены дополнительные рейсы по маршруту Баку–Газах–Баку в обоих направлениях. Поезд будет отправляться из Баку в 07:45, а из Газаха в 16:40.

    Вводятся дополнительные рейсы и на маршруте Баку–Агстафа–Баку с 26 декабря по 4 января включительно. С 26 по 31 декабря поезд будет отправляться в 08:30 из Баку и в 17:12 из Агстафы. С 1 по 4 января время отправления поездов будет соответственно 08:30 и 17:20. В то же время пассажиры могут путешествовать по этим направлениям ежедневным маршрутом Баку–Газах–Баку.

    Также назначен дополнительный рейс по маршруту Баку–Агдам–Баку. Поезд будет отправляться из Баку в 07:10, а из Агдама в 18:10 31 декабря и 3 января.

    Для обеспечения растущего спроса на путешествия с АЖД в другие туристические регионы – Шеки, Гах, Загатала и Балакен – к поездам маршрута Баку–Балакен–Баку будут добавлены дополнительные вагоны.

    В случае увеличения спроса предусмотрено добавление дополнительных вагонов и к другим рейсам.

    С 31 декабря по 4 января движение поездов по Апшеронскому кольцевому железнодорожному маршруту будет организовано по расписанию выходных дней.

    АЖД праздники усиленный режим поезда расписание
    ADY bayram günlərində gücləndirilmiş rejimdə fəaliyyət göstərəcək

