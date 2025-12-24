АЖД в праздничные дни перейдут на усиленный режим работы

"Азербайджанские железные дороги" (АЖД) в период с 31 декабря 2025 года по 4 января 2026 года, объявленные нерабочими днями в связи с Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом, будут работать в усиленном режиме.

Об этом Report сообщили в АЖД.

Согласно информации, для обеспечения непрерывной безопасности движения, своевременной доставки грузов и пассажиров проводится технический осмотр транспортных средств, организованы регулярные рейды и проверки по маршрутам.

Для обеспечения более комфортных поездок в Габалу - один из важных туристических регионов страны - с 31 декабря по 4 января назначены дополнительные рейсы поездов по маршруту Баку–Габала–Баку в обоих направлениях. В эти даты поезд по этому маршруту будет отправляться в 07:30 из Баку в Габалу и в 19:00 из Габалы в Баку.

Кроме того, на 1, 2 и 4 января назначены дополнительные рейсы по маршруту Баку–Газах–Баку в обоих направлениях. Поезд будет отправляться из Баку в 07:45, а из Газаха в 16:40.

Вводятся дополнительные рейсы и на маршруте Баку–Агстафа–Баку с 26 декабря по 4 января включительно. С 26 по 31 декабря поезд будет отправляться в 08:30 из Баку и в 17:12 из Агстафы. С 1 по 4 января время отправления поездов будет соответственно 08:30 и 17:20. В то же время пассажиры могут путешествовать по этим направлениям ежедневным маршрутом Баку–Газах–Баку.

Также назначен дополнительный рейс по маршруту Баку–Агдам–Баку. Поезд будет отправляться из Баку в 07:10, а из Агдама в 18:10 31 декабря и 3 января.

Для обеспечения растущего спроса на путешествия с АЖД в другие туристические регионы – Шеки, Гах, Загатала и Балакен – к поездам маршрута Баку–Балакен–Баку будут добавлены дополнительные вагоны.

В случае увеличения спроса предусмотрено добавление дополнительных вагонов и к другим рейсам.

С 31 декабря по 4 января движение поездов по Апшеронскому кольцевому железнодорожному маршруту будет организовано по расписанию выходных дней.