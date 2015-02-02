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    ​В “Azercell” совершена кража

    По факту задержаны три человека

    По факту задержаны три человека

    Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ На станции, принадлежащей ООО “Azercell”, украден аккумулятор. Как сообщает Report, информацию распространил официальный сайт министерства внутренних дел (МВД).

    В результате оперативно-поисковых мероприятий, проведенных сотрудниками 11-го отделения Гарадагского РУП, задержаны подозреваемые в краже житель Сумгайыта Джейхун Мухтаров, уроженец Абшеронского района, раннее судимый Руслан Ахмедов и житель Баку Аяз Самедов.

    По факту ведется следствие.

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