​В “Azercell” совершена кража

По факту задержаны три человека

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ На станции, принадлежащей ООО “Azercell”, украден аккумулятор. Как сообщает Report, информацию распространил официальный сайт министерства внутренних дел (МВД).

В результате оперативно-поисковых мероприятий, проведенных сотрудниками 11-го отделения Гарадагского РУП, задержаны подозреваемые в краже житель Сумгайыта Джейхун Мухтаров, уроженец Абшеронского района, раннее судимый Руслан Ахмедов и житель Баку Аяз Самедов.

По факту ведется следствие.