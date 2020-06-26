В Азербайджане судья скончался от коронавируса

Скончался судья Бакинского апелляционного суда Намиг Мамедов.

Как сообщает Report, об этом заявил депутат Фазиль Мустафа.

Он отметил, что его бывший однокурсник 55-летний судья Н.Мамедов умер от коронавируса в больнице в Астаре, где проходил лечение: "Он был хорошим человеком, нашим дорогим другом. Да простит Всевышний ему грехи и упокоит с миром! Не шутите с болезнью, берегите себя, своих близких!".

Отметим, что в 2000-2007 годах Н.Мамедов был судьей Агдамского районного суда, в 2007-2013 годах - Шекинского апелляционного суда, в 2013-2017 годах - Ширванского апелляционного суда. С 2017 года продолжил свою деятельность в должности судьи Бакинского апелляционного суда.