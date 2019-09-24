Эксперт ООН: В Азербайджане женщины составляют 48% задействованных в сфере сельского хозяйства

"В Азербайджане 48% задействованных в сфере сельского хозяйства составляют женщины. Учитывая, что 70% бедного населения мира - женщины, именно они больше остальных страдают от климатических изменений. Но ввиду того, что исследований, касающихся воздействия климатических изменений с гендерной точки зрения в Азербайджане не проводилось, называть конкретные цифры было бы неверно".

Как сообщает Report, об этом гендерный эксперт представительства Программы развития ООН в Азербайджане Халиса Шахвердиева сказала на семинаре по укреплению потенциала страны по сокращению выбросов парниковых газов в сельском хозяйстве и землепользовании.

По ее словам, больше всего воздействию климатических изменений подвержено сельское хозяйство, и именно в этой сфере среди задействованных большинство составляют женщины: "Например, в Африке 90% работающих в сельскохозяйственной сфере – женщины. В Узбекистане 70-75% носильщиков воды в домашние хозяйства являются женщины".

Эксперт ООН сообщила, что женщины играют очень важную роль в процессе адаптации к климатическим изменениям: "Однако Зеленый климатический фонд полагает, что женщины и мужчины в данной адаптации должны участвовать в равной степени".