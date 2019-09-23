 Наверх

В Азербайджане арестован пропагандирующий наркотики в соцсетях

В Азербайджане арестован пропагандирующий наркотики в соцсетях

В Азербайджане арестован мужчина, пропагандирующий наркотики в социальных сетях.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, в социальных сетях было размещено видео, на котором мужчина публично пропагандировал употребление наркотиков.

Из-за общественного резонанса, вызванного видеороликом, полиция приняла соответствующие меры. Установлена личность пропагандирующего наркотики, им оказался Рафик Гулузаде. Во время личного обыска у задержанного было обнаружено 0,335 грамма марихуаны.

Собранные по делу материалы направлены в суд для их оценки с юридической точки зрения.

Решением суда, Р.Гулизаде был арестован на 29 суток административного ареста.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!