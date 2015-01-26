В Азербайджане заключенная прокомментировала факт рождения ребенка в тюрьме

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Члены Национальной превентивной группы (НПГ) омбудсмена побывали в исправительном учреждении №4 Пенитенциарной службы министерства юстиции Азербайджана.

Сотрудники НПГ в конфиденциальном порядке приняли и выслушали отбывающих здесь наказание Ламию Гулиеву и других женщин, объяснили им их права и полномочия Омбудсменского аппарата.

Женщины не выразили недовольства условиями содержания и обращения с ними.

Родившая ребенка в октябре прошлого года заключенная Ламия Гулиева сказала, что она не подвергалась насилию с чьей-либо стороны и все произошло по ее желанию. Л.Гулиева сказала, что ребенок и она сама чувствуют себя хорошо.

Отметим, что в соответствии с требованиями, Л.Гулиева вместе с ребенком находятся в комнате матери и ребенка.

"Женщина довольна созданными условиями. В настоящее время Пенитенциарная служба Минюста занимается расследованием вопроса", - говорится в заявлении Омбудсменского аппарата.