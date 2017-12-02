В Азербайджане задержаны члены группы, занимавшейся онлайн продажей наркотических веществ

Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ Сотрудниками органов внутренних дел, были осуществлены очередные успешные операции по предотвращению незаконного оборота наркотических веществ и психотропных препаратов и в направлении выявления и привлечения к ответственности лиц, совершивших данные деяния.

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства внутренних дел Азербайджана.

Так, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Главного управления по борьбе с наркотиками (ГУБН) на территории поселка Масазыр Абшеронского района в качестве подозреваемых были задержаны жители города Лянкяран - Мухаммед Ализаде, Турал Ализаде и Рафиг Юсубзаде. У них было обнаружено в целом 2 пакетика синтетического наркотика "Спайса", 2 пакетика психотропного вещества "Метамфетамин" и 4 сильнодействующих капсулы "Лирики" 300 мг.

В ходе осмотра дома М.Ализаде в поселке Масазыр было обнаружено и изъято большое количество наркотических веществ и психотропных препаратов.

В продолжение оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Главного управления, были задержаны поставщики наркотических, психотропных и сильнодействующих веществ жители города Баку Самир Зейналов и Сархан Мамедов. При них также были обнаружены и изъяты наркотические и психотропные вещества.

В ходе расследования было установлено, что продажи наркотиков организовал проживающий в настоящее время в одной из зарубежных стран мужчина по прозвищу "Баба". Этот человек для продажи наркотических веществ создал целую сеть. Он, зарегистрировавшись на различных сайтах онлайн покупки, предлагал в основном молодежи купить наркотические средства и психотропные препараты. В ходе расследования выяснилось, после получения заказа лицом по прозвищу "Баба" деньги ему оплачивались посредством платежной системы paypoint. После перечисления денег на счет, задержанные лица передавали наркотические, психотропные вещества покупателю в заранее согласованном месте.

По факту возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса, следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.