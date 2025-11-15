В Азербайджане задержаны 208 человек, разыскиваемых в качестве должников
Происшествия
- 15 ноября, 2025
- 15:33
Минувшим днем в Азербайджане задержаны 208 человек, разыскиваемых в качестве должников.
Об этом Report сообщили в Министерстве внутренних дел.
Накануне задержан и передан соответствующим органам в общей сложности 241 человек, находящийся в розыске.
Последние новости
16:06
Министр: США настаивают на выводе российского капитала из сербской NISЭнергетика
15:53
Эксперт: Узбекистан и Азербайджан стремительно укрепляют сотрудничество в энергетикеЭнергетика
15:42
Алимбеков: Культурные связи Баку с Ташкентом продолжают развиваться через обмен литературойКультура
15:37
Эксперт: Узбекистан и Азербайджан имеют потенциал для наращивания товарооборотаВнешняя политика
15:33
В Азербайджане задержаны 208 человек, разыскиваемых в качестве должниковПроисшествия
15:20
Азербайджан увеличил производство бентонита более чем на 37%Промышленность
15:12
Жамиля Шермухамедова: Никто не сможет сломать дружбу Узбекистана и АзербайджанаВнешняя политика
15:04
Фото
Переселившимся в село Хыдырлы 50 семьям вручены ключи от квартирКарабах
14:54
Фото