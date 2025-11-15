Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026

    В Азербайджане задержаны 208 человек, разыскиваемых в качестве должников

    Происшествия
    • 15 ноября, 2025
    • 15:33
    В Азербайджане задержаны 208 человек, разыскиваемых в качестве должников

    Минувшим днем в Азербайджане задержаны 208 человек, разыскиваемых в качестве должников.

    Об этом Report сообщили в Министерстве внутренних дел.

    Накануне задержан и передан соответствующим органам в общей сложности 241 человек, находящийся в розыске.

    МВД должники
    Borclu kimi axtarışda olan 208 nəfər saxlanılıb

    Последние новости

    16:06

    Министр: США настаивают на выводе российского капитала из сербской NIS

    Энергетика
    15:53

    Эксперт: Узбекистан и Азербайджан стремительно укрепляют сотрудничество в энергетике

    Энергетика
    15:42

    Алимбеков: Культурные связи Баку с Ташкентом продолжают развиваться через обмен литературой

    Культура
    15:37

    Эксперт: Узбекистан и Азербайджан имеют потенциал для наращивания товарооборота

    Внешняя политика
    15:33

    В Азербайджане задержаны 208 человек, разыскиваемых в качестве должников

    Происшествия
    15:20

    Азербайджан увеличил производство бентонита более чем на 37%

    Промышленность
    15:12

    Жамиля Шермухамедова: Никто не сможет сломать дружбу Узбекистана и Азербайджана

    Внешняя политика
    15:04
    Фото

    Переселившимся в село Хыдырлы 50 семьям вручены ключи от квартир

    Карабах
    14:54
    Фото

    В рамках COP30 состоялась официальная презентация "Портала зеленого роста"

    Инфраструктура
    Лента новостей