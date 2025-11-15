Borclu kimi axtarışda olan 208 nəfər saxlanılıb
Hadisə
- 15 noyabr, 2025
- 15:15
Borclu kimi axtarışda olan 208 nəfər saxlanılıb.
Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, ötən gün axtarışda olduğuna görə ümumilikdə 241, o cümlədən borclu şəxs qismində axtarışda olan 208 nəfər saxlanılaraq aidiyyəti üzrə təhvil verilib.
