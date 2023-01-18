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В Азербайджане задержан подозреваемый в вымогательстве денег у женщин

В Азербайджане задержан подозреваемый в вымогательстве денег у женщин В Азербайджане задержан мужчина, подозреваемый в совершении мошенничества в отношении женщин посредством социальных сетей.
Происшествия
18 января 2023 г. 10:11
В Азербайджане задержан подозреваемый в вымогательстве денег у женщин

В Азербайджане задержан мужчина, подозреваемый в совершении мошенничества в отношении женщин посредством социальных сетей.

Об этом сообщили Report в пресс-службе МВД.

В ходе расследования сотрудниками полиции установлено, что Исмаил Бабаев 1996 года рождения предлагал женщинам платные услуги прослушивания телефона и чтения сообщений, взлома учетных записей в социальных сетях. Если женщины отказывались платить, он распространял их телефонные номера и делал публикации о якобы оказании ими интимных услуг.

Всего выявлено 14 фактов вымогательства у женщин различных сумм.

Расследование по факту продолжается.

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Версия на азербайджанском языке Haker qrup səhifələri açaraq qadınlara qarşı dələduzluq etməkdə şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb

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