Баку. 26 января. REPORT.AZ/ В Азербайджане задержан мужчина, разыскиваемый в России.

Как сообщает Report, информация об этом распространена на официальном сайте министерства внутренних дел (МВД).

Согласно информации, задержанный разыскивался по статье умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД, был задержан Зульфюгар Гамбаров, разыскиваемый в России по ст. 111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) УК России.