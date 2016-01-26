Баку. 26 января. REPORT.AZ/ В Азербайджане задержан мужчина, разыскиваемый в России.
Как сообщает Report, информация об этом распространена на официальном сайте министерства внутренних дел (МВД).
Согласно информации, задержанный разыскивался по статье умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.
В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД, был задержан Зульфюгар Гамбаров, разыскиваемый в России по ст. 111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) УК России.
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