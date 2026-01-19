В Азербайджане за выходные обнаружено 18 автоматов и 4 пистолета
Происшествия
- 19 января, 2026
- 12:30
В Азербайджане за выходные обнаружены и изъяты оружие и боеприпасы.
Об этом Report сообщили в Министерстве внутренних дел.
17 и 18 января в Баку и отдельных регионах страны, а также на освобожденных территориях сотрудниками полиции обнаружено и изъято 18 автоматов, 4 пистолета, 3 гранаты, 1 гранатомет, 30 ружей, 12 магазинов для патронов и 492 патрона различного калибра.
Последние новости
13:17
20 января в Баку и регионах ожидается мокрый снег и сильный ветерДругие
13:10
Омбудсмен Сабина Алиева распространила заявление в связи с 36-й годовщиной трагедии 20 ЯнваряВнутренняя политика
13:05
Фото
Видео
Руководящий состав Министерства обороны посетил Аллею шехидовВнутренняя политика
12:56
Адиль Керимли: Азербайджан стал одним из ключевых акторов мировой политикиВнутренняя политика
12:55
Сербия продолжит закупки азербайджанской нефти - ЭКСКЛЮЗИВЭнергетика
12:52
Видео
В Лерикском районе 80 сел остались без электричестваЭнергетика
12:47
Посол Турции прокомментировал события 20 января 1990 годаВнешняя политика
12:41
Фото
Видео
Личный состав МВД почтил память шехидов 20 январяПроисшествия
12:39