    Происшествия
    • 19 января, 2026
    • 12:30
    В Азербайджане за выходные обнаружено 18 автоматов и 4 пистолета

    В Азербайджане за выходные обнаружены и изъяты оружие и боеприпасы.

    Об этом Report сообщили в Министерстве внутренних дел.

    17 и 18 января в Баку и отдельных регионах страны, а также на освобожденных территориях сотрудниками полиции обнаружено и изъято 18 автоматов, 4 пистолета, 3 гранаты, 1 гранатомет, 30 ружей, 12 магазинов для патронов и 492 патрона различного калибра.

