    Həftəsonu 18 avtomat, 4 tapança aşkarlanıb

    Hadisə
    • 19 yanvar, 2026
    • 11:59
    Həftəsonu 18 avtomat, 4 tapança aşkarlanıb

    Azərbaycanda həftəsonu polis əməkdaşları tərəfindən 18 avtomat silahı, 4 tapança aşkarlanaraq götürülüb.

    Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, yanvarın 17-də və 18-də polis əməkdaşları paytaxt, respublikanın ayrı-ayrı rayonlarında və işğaldan azad olunan bölgələrdə 18 avtomat silahı, 4 tapança, 3 qumbara, 1 qumbaraatan, 30 tüfəng, 12 patron darağı və 492 ədəd müxtəlif çaplı patron aşkar edərək götürüblər.

    tapança DİN avtomat
    В Азербайджане за выходные обнаружено 18 автоматов и 4 пистолета

