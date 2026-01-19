Həftəsonu 18 avtomat, 4 tapança aşkarlanıb
Hadisə
- 19 yanvar, 2026
- 11:59
Azərbaycanda həftəsonu polis əməkdaşları tərəfindən 18 avtomat silahı, 4 tapança aşkarlanaraq götürülüb.
Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, yanvarın 17-də və 18-də polis əməkdaşları paytaxt, respublikanın ayrı-ayrı rayonlarında və işğaldan azad olunan bölgələrdə 18 avtomat silahı, 4 tapança, 3 qumbara, 1 qumbaraatan, 30 tüfəng, 12 patron darağı və 492 ədəd müxtəlif çaplı patron aşkar edərək götürüblər.
