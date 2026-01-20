Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь
    • 20 января, 2026
    • 11:17
    В Азербайджане за сутки задержаны около 200 разыскиваемых лиц

    В Азербайджане 19 января были задержаны и переданы по назначению 199 человек, находившихся в розыске.

    Как сообщает Report со ссылкой на Министерство внутренних дел, 89 из них разыскивались как должники.

    Также за сутки в стране было раскрыто 37 преступлений, в том числе одно, оставшееся нераскрытым с предыдущих периодов. По подозрению в мошенничестве задержаны 11 человек и переданы следствию.

    За отчетный период выявлено 12 фактов, связанных с незаконным оборотом наркотиков, а также 21 факт незаконного хранения оружия и боеприпасов. В Баку и ряде регионов изъяты 4 автомата, 1 пулемет, граната, магазин для патронов, 15 охотничьих ружей и 507 патронов различного калибра.

    В результате оперативных мероприятий изъято более 7,3 кг наркотических средств.

    Кроме того, по подозрению в совершении преступлений задержаны 28 человек.

    Ötən gün Azərbaycanda 200-ə yaxın axtarışda olan şəxs saxlanılıb

