    Ötən gün Azərbaycanda 200-ə yaxın axtarışda olan şəxs saxlanılıb

    Hadisə
    • 20 yanvar, 2026
    • 10:54
    Azərbaycanda yanvarın 19-da axtarışda olan 199 şəxs saxlanılaraq aidiyyəti üzrə təhvil verilib.

    Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyindən (DİN) məlumat verilib.

    Bildirilib ki, saxlanılanlardan 89 nəfəri borclu şəxs qismində axtarışda olub.

    Həmçinin, yanvarın 19-da ölkə ərazisində qeydə alınan 37, əvvəlki dövrlərdən bağlı qalan bir cinayətin açılması təmin olunub. Dələduzluğa görə axtarışda olan 11 nəfər saxlanılaraq istintaqa təhvil verilib.

    Sözügedən dövrdə narkotiklərlə əlaqəli 12, qanunsuz saxlanılan silah-sursatın götürülməsi və aşkarlanması ilə bağlı 21 fakt müəyyən edilib. Bakı və respublikanın ayrı-ayrı rayonlarında dörd avtomat silahı, bir pulemyot, qumbara, patron darağı, 15 tüfəng və 507 ədəd müxtəlif çaplı patron aşkar edərək götürüblər.

    Əməliyyat tədbirləri nəticəsində ümumi çəkisi 7,3 kiloqramdan artıq narkotik vasitə aşkar olunaraq götürülüb.

    Cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 28 nəfər isə saxlanılıb.

    В Азербайджане за сутки задержаны около 200 разыскиваемых лиц

