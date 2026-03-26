В Азербайджане за сутки задержаны 45 разыскиваемых лиц

В Азербайджане за минувшие сутки задержаны 45 человек, находившихся в розыске.

Об этом Report сообщили в Министерстве внутренних дел.

Согласно информации, 23 из них разыскивались в связи с наличием долгов по различным платежам, а двое считались пропавшими без вести, так как покинули дом, не проинформировав членов семьи.